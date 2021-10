Tale e Quale Show, Alotta canta “Left Outside Alone” e Malgioglio mostra i messaggi con Anastacia

L'imitazione di Anastacia fatta da Alotta ha sorpreso la giuria. Dopo l'esibizione Malgioglio ha letto lo scambio di messaggi con l'artista statunitense.

Piccolo colpo di scena a Tale e Quale Show. Nell’ultima puntata, Francesca Alotta ha sorpreso pubblico e giuria grazie ad una interpretazione magistrale di “Left Outside Alone”, brano portato al successo nel 2004 dalla cantante statunitense Anastacia. Ed è stato proprio al termine di questa esibizione che Cristiano Malgioglio ha tirato fuori inaspettatamente il suo telefono mostrando in pubblico lo scambio di messaggi avuto nientepopodimento che con Anastacia.

“Eh beh si, gli ho scritto e le ho detto: “Ti imiteranno”…”, ha detto Malgioglio dopo essersi complimentato con Francesca Alotta.

Tale e Quale Malgioglio, i complimenti a Francesca Alotta

I più attenti hanno notato come Cristiano Malglioglio sia stato a tratti avaro di complimenti, eppure forse proprio per questo quelli riservati a Francesca Alotta hanno avuto un sapore diverso. “Tu sei una brava cantante, ti puoi esibire in qualsiasi cosa”, ha affermato il noto paroliere.

L’imitazione di Francesca Alotta, è stata inoltre l’occasione per mostrare lo scambio di messaggi avuto con Anastacia: Devi sapere però che lei quando canta è come un vulcano, può esplodere, ha intensità e tecnica. È considerata una delle più grandi cantanti al mondo e mi ha mandato un messaggio”.

Tale e Quale Malgioglio, I messaggi con Anastacia

Improvvisamente sul palco, il contenuto dei messaggi ha susciato grande curiosità: “Di che show si tratta? mandami il video”, ha chiesto Giorgio Panariello.

Infine Malglioglio ha concluso anticipando che Anastacia gli aveva chiesto di poter avere il video: “È molto emozionata, lei stasera ti poteva vedere ma sta incidendo il suo nuovo disco e mi ha chiesto di mandarle un video e speriamo la settimana prossima di avere questo regalo da Anastacia”.

Tale e Quale Malgioglio, la classifica del 15 ottobre

Questa è la classifica finale aggiornata a venerdì 15 ottobre: