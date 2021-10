Tamponi gratis in Piemonte per i vaccinati in attesa di Green pass dal 23 ottobre

Annuncio importante da parte della Regione Piemonte che ha parlato dei tamponi gratis per i vaccinati che aspettano di ottenere il green pass.

La Regione Piemonte ha scelto comunicato delle importanti novità per chi è in attesa del green pass. Ogni persona potrà riceverlo soltanto dopo 15 giorni dalla prima dose e proprio per questo si è scelto di offrire il tampone gratuito per i lavoratori che hanno già aderito o aderiranno a breve alla campagna vaccinale.

Tamponi gratis per ottenere il green pass in Piemonte, la decisione

ll provvedimento partirà sabato 23 ottobre 2021. Per fare tutto questo occorrerà rivolgersi agli hotspot pubblici dell’Asl piemontesi esibendo il certificato vaccinale oppure consegnando un’autocertificazione nella quale si attesta di essere un lavoratore.

Tamponi gratis per ottenere il green pass in Piemonte, cosa sapere

Per ulteriori informazioni sugli hotspot la regione ha comunicato che a breve pubblicherà un elenco delle strutture.

Nel frattempo Alberto Cirio e Luigi Icardi, rispettivamente presidente e assessore alla Sanità in Piemonte, hanno fornito qualche numero in merito. Sono ancora tanti i lavoratori che non si sono vaccinati contro il Covid-19.

Sarebbero ancora 300mila i lavoratori che non hanno aderito alla campagna vaccinale in Piemonte. “Per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone in attesa che trascorrano i 15 giorni per la validazione del Green Pass“, hanno dichiarato i due esponenti politici.