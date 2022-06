Tanzania, ratti addestrati per il salvataggio di sopravvissuti ai terremoti

I ratti addestrati in Tanzania per il salvataggio dei dispersi durante i terremoti saranno in grado di comunicare con le persone. Vediamo come.

Una ricercatrice scozzese sta lavorando con i ratti, in Tanzania, per addestrarli a salvare le persone intrappolate tra le macerie in seguito ad un terremoto. La ricercatrice ha elogiato il potenziale dei ratti anche per altre tipologie di operazioni.

Tanzania, ratti addestrati per il salvataggio dei dispersi nei terremoti

Alcuni pensano che i topi siano sporchi ed antigienici, ma guai a dirlo alla dottoressa Donna Kean, 33 anni, scozzese, che lavora come ricercatrice presso l’organizzazione no profit APOPO. Oltre a difendere a spada tratta i topi, con cui lavora a stretto contatto, la dottoressa Kean ha raccontato di come potrebbero salvare la vita di molte persone, soprattutto durante le catastrofi naturali come i terremoti.

Come possono dei ratti salvare vite umane?

L’agilità dei topi permette loro di infilarsi negli spazi più stretti e, grazie agli zainetti realizzati ad hoc, i roditori possono raggiungere le persone intrappolate nelle macerie e, tramite un microfono inserito nello zainetto, farle comunicare con i soccorritori. Negli zainetti distribuiti ai roditori sarà inoltre inserito anche un localizzatore per permetterà di individuare il sito in cui si trovano i dispersi.

I train these clever creatures to save victims trapped in collapsed buildings after earthquakes. We kit them out with a rat backpack, and train them to trigger a switch when they find a victim & come back for a tasty treat 🐀#herosnotpests #science #weirdjobs #WomenInSTEM pic.twitter.com/728IQv70NX — Dr Donna Kean (@donnaeilidhkean) May 26, 2022

I vantaggi dei ratti rispetto agli altri animali

Al momento la dottoressa Kean ha spiegato che stanno addestrando i topi a tornare indietro dopo aver prestato soccorso, oltre che a fiutare tracce umane. Un altro vantaggio che hanno i piccoli roditori, oltre all’agilità è anche lo spirito di adattamento. I topi infatti possono vivere a lungo in condizioni estreme dato che si cibano di qualunque cosa a differenza di altri animali.