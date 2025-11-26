Tara Reid volto storico della televisione e del cinema anni 90 è stata vittima di uno spiacevole e terribile episodio lo scorso fine settimana che l’ha fatta tornare alla ribalta dopo un periodo di difficoltà che l’aveva fatta allontanare dalla scene, scopriamo cosa è successo davvero.

Tara Raid, volto iconico della tv anni ’90

Tara Reid tra gli anni ’90 e 2000 è stata tra le attrici più conosciute ed apprezzate di Hollywood in grado di prendere parte a film come “American Pie” e Cruel Intentions.

Successivamente è stata scritturata per film di seconda fascia che comunque le avevano permesso di restare sulla cresta dell’onda.

Quando è tornata protagonista nelle riviste patinate si era pensato ad un nuovo lavoro ma in realtà la notizia è decisamente più seria ed importante. Difatti si sarebbe sentita male mentre si trovava in un Hotel a Los Angeles.

Drogata grazie ad una pillola nel drink

Tara Reid sabato si trovava come anticipato in un hotel di Los Angeles, in quel momento bersagliato da youtuber alla caccia di nuovi contenuti per i loro canali.

Reid aveva lasciato incustodito il proprio drink per recarsi in bagno, uno spostamento di qualche minuto, che avrebbe permesso a qualcuno di mettere nel suo bicchiere una sostanza stupefacente.

L’aspetto del liquido non è cambiato quindi Reid lo ha bevuto tranquillamente, di lì a poco, come riportato da The Social Post la donna sarebbe barcollata a terra e quindi sospinta su una sedia a rotelle.

Immediato l’intervento dei medici che l’hanno portata al più vicino ospedale dove è stata ricoverata. Al risveglio la star non ricordava assolutamente nulla e non è stata in grado, a causa dello shock subito, di chiedere ulteriori informazioni in merito al personale medico.