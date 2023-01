Tastasale richiamato dal Ministero della Salute per contaminazione da Salmone...

Tastasale richiamato dal Ministero della Salute per contaminazione da Salmone...

Tastasale richiamato dal Ministero della Salute per contaminazione da Salmone...

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato due lotti di Tastasale per rischio contaminazione da Salmonella spp: l’avviso di richiamo.

Il Ministero della Salute ha diramato una nota ufficiale di allerta alimentare per comunicare l’immediato ritiro dal mercato di due lotti di Tastasale per rischio salmonella.

Tastasale richiamato dal Ministero della Salute per rischio Salmonella spp

Consultando l’apposita sezione del sito del Ministero della Salute, è possibile visionare la nota di allerta alimentarerelativa a due lotti di Tastasale a marchio “Il Pronto da Cuocere”.

I controlli effettuati sul prodotto hanno spinto il produttore a diramare un avviso di richiamo in quanto è stata rilevata una presenza sospetta di Salmonella spp.

Il prodotto soggetto al ritiro dal mercato è noto con la denominazione “Tastasale”.

Il marchio del produttore è “Il Pronto da Cuocere” mentre l’azienda Aspiag Service Srl che produce l’alimento ha lo stabilimento in strada Rovigana, civico 58, a Monselice, in provincia di Padova.

Il bene alimentare viene venduto in confezioni da 500 grammi mentre i lotti da restituire in caso di acquisto sono indicati con le sigle L6125220077 e L6125240077 e hanno data di scadenza rispettivamente al 16/01/2023 e 18/01/2023.

La motivazione del ritiro dal mercato

Per quanto riguarda il motivo del richiamo, il Ministero della Salute ha indicato che il prodotto rappresenta un “rischio per la salute dei consumatori per pericolo di potenziale tossinfezione dovuto alla presenza di Salmonella spp”.

Pertanto, il presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D’Agata ha raccomandato, a scopo precauzionale, di non consumare il prodotto qualora siano indicati i lotti o le date di scadenza segnalati.

I consumatori sono, inoltre, stati invitati a riportare l’alimento presso un qualsiasi punto vendita per ricevere un rimborso anche in caso di assenza di scontrino.