Telemedicina, da Agenas arriva il glossario nazionale

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) – E' disponibile il documento che fornisce il repertorio ufficiale e condiviso di definizioni e termini chiave relativi ai servizi e alle componenti tecnologiche della telemedicina nel contesto del Servizio sanitario nazionale. Il glossario nasce con l'obiettivo di garantire uniformità terminologica, coerenza normativa e interoperabilità tra i sistemi regionali e nazionali, rappresentando un riferimento comune per tutti gli attori coinvolti a livello clinico, organizzativo e tecnologico.

"Il documento – si legge sul sito dell'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – supporta la progettazione, l'implementazione e il monitoraggio dei servizi di telemedicina, favorendo l'adozione omogenea dei modelli operativi per l'erogazione dei servizi da parte dei professionisti sanitari e contribuendo all’attuazione delle misure previste dal Pnrr. Le definizioni sono state elaborate sulla base dei principali riferimenti normativi e tecnici nazionali e includono servizi come televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza, oltre alla descrizione delle infrastrutture e delle piattaforme di riferimento, tra cui la Piattaforma nazionale di telemedicina (Pnt)".

"La nuova pubblicazione, finalizzata a uniformare il linguaggio e le definizioni della telemedicina, si affianca ai modelli orientativi già pubblicati su teleassistenza, teleconsulto, televisita, telemonitoraggio e telecontrollo, che forniscono un quadro di riferimento condiviso per la progettazione e l'organizzazione dei servizi di telemedicina. Insieme, i documenti contribuiscono a rafforzare un sistema di sanità digitale più integrato, interoperabile e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Pnrr e del programma Next Generation Eu", conclude l'Agenas.