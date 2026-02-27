Televoto e regolamento: guida alla quarta serata di Sanremo 2026

Guida pratica e completa sul sistema di voto della quarta serata di Sanremo 2026: televoto, giurie, costi e limiti per esprimere la propria preferenza

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti, rappresenta una delle tappe più attese della kermesse. In questa occasione i 30 big in gara reinterpretano brani del repertorio italiano e internazionale insieme a ospiti. La serata si svolge al Teatro Ariston e il verdetto deriva da una combinazione di voto popolare e di valutazioni di carattere professionale.

Il presente testo illustra le modalità di voto, i numeri utili, i costi associati all’espressione di una preferenza e il ruolo dei diversi corpi di giudizio. Le informazioni si riferiscono specificamente alla serata del 27 febbraio 2026 e si basano sul regolamento ufficiale adottato per l’edizione. Viene inoltre chiarito come il voto del pubblico interagisce con le valutazioni di giornalisti e operatori radiofonici per determinare l’artista vincitore della serata.

Chi vota e come si articola il sistema di valutazione

La classifica della serata delle cover deriva dalla combinazione di tre voti: il televoto, la giuria della sala stampa, tv e web e la giuria delle radio. Ogni componente ha un peso specifico: il televoto vale il 34%, mentre le due giurie professionali pesano ciascuna per il 33% del risultato finale. La suddivisione è pensata per bilanciare la popolarità con il giudizio tecnico e professionale.

Perché questo sistema

L’obiettivo del meccanismo è duplice. Da un lato coinvolgere il pubblico in sala e da casa mediante il televoto. Dall’altro garantire un parere tecnico attraverso la valutazione di addetti ai lavori. L’intento è ottenere una classifica che rifletta sia il favore del grande pubblico sia il giudizio critico dei giornalisti e degli operatori radiofonici.

Come votare dalla propria abitazione

Per raccordare il voto del pubblico con le valutazioni professionali, il pubblico esprime la preferenza esclusivamente tramite televoto. Il sistema è predisposto per raccogliere il giudizio del grande pubblico e integrarlo nella classifica finale.

La votazione avviene in due modalità: inviando un sms con il codice a due cifre comunicato in diretta oppure chiamando da telefono fisso e inserendo il codice durante la chiamata. Il codice a due cifre è associato a ciascuna esibizione.

Il presentatore annuncerà il codice a due cifre al momento dell’entrata dell’artista sul palco, così da permettere un voto immediato per ogni esibizione. I risultati del televoto concorrono, insieme alle giurie, alla determinazione della classifica della serata.

I numeri da chiamare e i costi

I recapiti attivi per il televoto sono il 894.001 per le chiamate da telefono fisso e il 475.475.1 per i voti inviati da cellulare via sms. Il costo per ogni chiamata o per ogni messaggio è di 0,51 euro. Ogni utente può esprimere un massimo di tre voti per ciascuna sessione di voto, misura pensata per limitare concentrazioni di preferenze e favorire una rappresentatività più ampia.

La serata delle cover: dinamiche e risultato

La serata del 27 febbraio 2026 vede i trenta artisti esibirsi in reinterpretazioni insieme ai loro ospiti. Le performance sono valutate dalle tre componenti già indicate: giuria d’autore, giuria demoscopica e pubblico da casa.

Al termine della serata, l’artista con il punteggio complessivo più alto ottiene il titolo di vincitore della serata delle cover. Questo riconoscimento è distinto dalla classifica generale del Festival, pur potendo influire sulle dinamiche psicologiche e mediatiche nei giorni successivi.

La combinazione dei voti tiene conto anche del limite di tre preferenze per sessione, misura introdotta per mitigare concentrazioni di voto e ampliare la rappresentatività. Dal punto di vista organizzativo, la premiazione avviene subito dopo la proclamazione dei risultati della serata.

Impatto sulla gara complessiva

Subito dopo la proclamazione dei risultati della serata avviene la premiazione. I punteggi ottenuti nella serata delle cover non sostituiscono le valutazioni delle altre serate. Tuttavia, i voti accumulati sono considerati nella somma finale. Nella giornata conclusiva del Festival i risultati vengono aggregati con quelli precedenti per definire la classifica generale e i finalisti. La presenza di più giurie e di votazioni distribuite rende la competizione meno vulnerabile a oscillazioni determinate da un singolo fattore.

Informazioni pratiche e ospiti

La puntata mantiene una forte componente spettacolare. Oltre alle esibizioni dei big e ai duetti, la scaletta comprende ospiti nazionali e internazionali. Per la quarta serata del 27 febbraio 2026 è stata annunciata la partecipazione di Bianca Balti. Parallelamente, il Suzuki Stage in piazza Colombo ospita performance che animano l’area esterna e accompagnano il programma principale.

Per il pubblico da casa la partecipazione avviene tramite telefono o sms, utilizzando il codice a due cifre comunicato in diretta.

È necessario rispettare il limite di tre voti per sessione e considerare il piccolo costo per chiamata o sms; tali contributi rappresentano una quota significativa del risultato finale della serata.