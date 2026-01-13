Tempesta di Neve Devastante in Kamchatka: Città Paralizzate e Attivazione dei Servizi di Emergenza

Un'imponente tempesta invernale ha colpito la regione del Kamchatka, causando notevoli disagi e la chiusura delle scuole.

Nella notte di martedì, una potente tempesta invernale ha colpito la penisola di Kamchatka, nel lontano est della Russia, causando ingenti danni e paralizzando le attività quotidiane. Le città di Petropavlovsk-Kamchatsky e Vilyuchinsk sono risultate le più colpite, con accumuli di neve che hanno raggiunto i 39 millimetri in meno di 24 ore, secondo le dichiarazioni del Ministero delle Situazioni di Emergenza.

Disagi nella vita quotidiana

La tempesta ha provocato un completo blocco della vita urbana a Petropavlovsk-Kamchatsky, con la sospensione dei trasporti pubblici. I residenti hanno segnalato di essere stati “completamente sepolti” sotto cumuli di neve che raggiungevano il secondo piano degli edifici. Per far fronte a questa emergenza, il comune ha deciso di chiudere le scuole fino alla fine della settimana, prolungando così le festività natalizie per i bambini.

Soluzioni di emergenza

Di fronte alle enormi nevicate, le autorità hanno impiegato camion fuoristrada ad alta clearance per garantire il trasporto dei residenti lungo le arterie principali della città. Il governatore Vladimir Solodov ha rassicurato la popolazione, comunicando che, nonostante la pressione sul sistema elettrico, il riscaldamento e l’elettricità erano stati mantenuti in gran parte delle aree colpite.

Effetti devastanti della tempesta

Le notizie riportano che venti di forza uragano hanno causato danni significativi, come la rottura di finestre in diversi edifici e il danneggiamento di veicoli parcheggiati. In un episodio particolarmente drammatico, i paramedici hanno dovuto trasportare un paziente per quasi 1.000 metri a piedi per raggiungere un’ambulanza, evidenziando le difficoltà affrontate dai servizi di emergenza.

Previsioni future

Le previsioni meteorologiche indicano che non vi sarà un miglioramento immediato. Si prevede l’arrivo di un secondo ciclone sulle coste di Kamchatka a partire dalla serata di mercoledì. Le autorità locali sono in stato di allerta e pronte a implementare ulteriori misure per garantire la sicurezza dei cittadini.