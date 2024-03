Danni a Milano per il violento temporale, nella serata di ieri, 30 marzo. Diversi gli alberi caduti lungo le strade, danneggiata la segnaletica verticale e le grate dei cantieri della M4.

Alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari in strada: tanta la paura avvertita dalla popolazione, sono state una trentina le richieste di intervento dei vigili del fuoco.

Non risultano feriti né incidenti stradali di rilievo, ma nella notte l’assessore alla Protezione civile Marco Granelli ha comunicato che sono stati attivati una decina di interventi per alberi e grossi rami caduti.

«Temporali forti passati su Milano (20 mm/h) e tutta la Brianza con forti piogge su Paderno Dugnano (15mm/h), Cantù, Monza 23 mm/h, Merate. A Milano in corso una decina di interventi per alberi e rami importanti in strada a cura di AVR imprese del verde in appalto dal Comune, Protezione civile e VVFF.

Qualche problema sottopasso Rubicone e Lombroso, chiusi per 15-30 minuti, ora riaperti. Impennata dei livelli Seveso e Lambro. Squadre MM in campo per allagamenti. Vasca del Seveso pronta per eventuale attivazione, ma per ora siamo sotto il livello di attivazione di circa 20 cm. Lambro vicino ai 2 metri,

allertato comunità».