Nell’ultima puntata di Temptation Island, Lino e Alessia si sono incontrati per un secondo falò di confronto. Lei ha confermato la sua idea di voler uscire da sola e lui si è detto convinto che cambierà idea. Cosa è successo tra loro dopo un mese? Sono tornati insieme?

Alessia e Lino: il secondo falò a Temptation Island

La quinta puntata di Temptation Island ha mostrato il secondo falò di confronto tra Lino e Alessia. A richiederlo, in lacrime, è stato lui, dopo aver lasciato il villaggio con la tentatrice Maika. “Questa mattina mi sono svegliato e mi mancava. Mi mancava lei, come è fatta, come mi tratta. Volevo anche chiederle scusa per come ci siamo lasciati. Dopo 4 anni è brutto che sia andata così. Vorrei rimediare“, ha dichiarato Lino. Seduta sul tronco, Alessia ha subito precisato di aver accettato il confronto soltanto perché si reputa una persona “matura ed educata“. Subito dopo Filippo Bisciglia le ha mostrato i video post falò, quelli in cui Lino incontra la tentatrice Maika e lascia il programma con lei.

Alessia e Lino dopo Temptation Island, cosa è successo?

Al termine dei video, Alessia si è detta ancora più delusa, quindi convinta come non mai di voler lasciare Temptation Island da sola. In lacrime, ha dichiarato:

“Sei andato oltre. Hai provato delle sensazioni per lei? Le vuoi da me? Come faccio a dartele? Non mi hai mai rispettato. Io ho sopportato tanto per non perderti. (…) Io devo volere bene prima a me stessa. Ho calpestato troppe volte la mia dignità, adesso non sono più disposta a farlo. Non dovevi azzardarti a comportarti così. Tu non cambi, sei questo”.

Lino, di tutta risposta, ha dichiarato: “Ha pensato solo a se stessa. Forse è arrabbiata. È ancora innamorata. Credo cambierà idea”.

Alessia e Lino: un mese dopo Temptation Island

Nella puntata un mese dopo, disponibile su Witty Tv, Alessia ha raccontato che dopo Temptation Island Lino non ha voluto incontrarla. Hanno continuato a discutere per telefono e lei è sempre più convinta di non volerlo al suo fianco. Ha bisogno di un uomo che la rispetti e l’ex fidanzato non cambierà mai. E’ ancora innamorata, ma ha deciso che lei viene prima di tutti. Lino, mentre al secondo falò voleva recuperare, ha dichiarato di non voler più stare con Alessia perché ha bisogno di una donna che lo apprezzi per quello che è. Con la tentatrice Maika non si sono più visti perché lui, udite udite, ha avuto bisogno di metabolizzare quanto successo a Temptation Island.