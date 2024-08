L’edizione di settembre di Temptation Island sta per tornare ad allietare le serate degli italiani. Grazie ad alcuni video girati da una fan all’Is Morus Relais, sono spuntate le prime anticipazioni.

Temptation Island di settembre, prime anticipazioni

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, martedì 10 settembre va in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island. Lo staff di Maria De Filippi ha già presentato le prime coppie che hanno accettato di mettersi in gioco e, nelle ultime ore, sono spuntate fuori anche le primissime anticipazioni. Il merito è di una fan che è riuscita a girare qualche video all’interno dell’Is Morus Relais.

Temptation Island di settembre: video spoiler

I filmati diffusi sui social dalla fan di Temptation Island mostrano alcune scene di vita quotidiana all’interno dell’Is Morus Relais. Parliamo del villaggio situato a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove i partecipanti del programma delle tentazioni trascorrono 4 settimane. Non conoscendo ancora i volti dei protagonisti, possiamo semplicemente intuire chi sono le persone che appaiono nei video. Uno di questi mostra quello che sembra il villaggio dei fidanzati, dove ci sono dei ragazzi che giocano in acqua. Con loro ci sono solo tre donne, probabilmente tentatrici. Poi queste ultime vengono immortalate mentre fanno il bagno.

Temptation Island di settembre: un fidanzato è già caduto in tentazione

Le anticipazioni più interessanti dell’edizione di settembre di Temptation Island riguardano il terzo video. Qui si vede uno dei fidanzati che entra in acqua con una tentatrice. Chi sono? Al momento, ovviamente, non possiamo saperlo.