Rosario e Lucia di Temptation Island 2025: tensioni, sorprese e un possibile riavvicinamento che accende le speranze dei fan.

L’ultima puntata sembrava aver messo la parola fine alla loro storia, ma a quanto pare tra Rosario e Lucia il capitolo non è ancora chiuso. Dopo settimane di silenzio, un nuovo indizio ha acceso la curiosità dei fan più attenti: staranno davvero pensando di tornare insieme? A Temptation Island 2025 ne hanno passate tante, tra lacrime, delusioni e colpi di scena.

E ora, mentre le telecamere sono spente, qualcosa sembra stia cambiando.

Il falò di confronto di Rosario e Lucia e la fine della relazione

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo hanno fatto emozionare il pubblico durante il loro falò finale a Temptation Island 2025, quando lei ha rivelato di aver architettato uno scherzo fingendo interesse per il tentatore Andrea, con l’obiettivo di scuotere la relazione e far capire a Rosario cosa significhi rischiare di perderla.

Nonostante la promessa di andare a convivere dopo il reality, lontano dalle telecamere la situazione è precipitata. In un’intervista rilasciata il mese successivo, Lucia ha sottolineato la gelosia eccessiva di Rosario. A complicare ulteriormente le cose, Filippo Bisciglia ha chiamato Rosario a confronto dopo che Andrea ha svelato di aver incontrato Lucia in un’altra città per chiarire il loro rapporto.

Deluso e amareggiato, Rosario ha deciso di chiudere la relazione, conquistando nel frattempo la simpatia del pubblico che ora lo vorrebbe come nuovo tronista di Uomini e Donne. Nel frattempo, Lucia è stata sorpresa mentre faceva shopping in compagnia di altri tentatori, scatenando ulteriori chiacchiere.

Temptation Island 2025, Rosario e Lucia di nuovo insieme? L’indiscrezione

La storia tra Rosario e Lucia sembrava giunta al capolinea, ma una recente segnalazione rilanciata da Lorenzo Pugnaloni ha riaperto il dibattito sul loro futuro. Una fan ha inviato un video che mostra la coppia insieme alla stazione di Napoli, in compagnia degli ex compagni di viaggio Antonio e Valentina.

“Ho visto Antonio, Valentina, Lucia e Rosario nella stazione di Napoli Centrale. Accompagnavano Rosario che poco dopo è andato via da solo raggiungendo il proprio binario. Sono rimasta sorpresa dalla presenza di Lucia”.

Nel video, la coppia si mostra serena e si scambia gesti di affetto prima di congedarsi, suggerendo un possibile riavvicinamento. Resta solo da aspettare una conferma o una smentita dai protagonisti stessi per capire cosa stia realmente accadendo.