Va dai carabinieri per denunciare e si ritrova denunciato perché teneva il fucile con due cartucce in canna sotto il letto ma glielo rubano

Dalla Lombardia arriva la surreale vicenda di un uomo che teneva il fucile sotto il letto ma glielo rubano: ora è nei guai.

Un 79enne della provincia di Pavia è vittima di un furto ed indagato per i suoi effetti, o almeno per quello che è emerso dopo che quel furto lui lo aveva denunciato ai carabinieri. Il dato è che l’uomo teneva una doppietta da caccia, peraltro carica, sotto il letto.

Fucile carico sotto il letto, ma glielo rubano

E quando quel 79enne di Belgioioso si è recato alla locale Stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia del furto subito, ne è uscito con un doppio verbale, uno dei quali a suo carico.

Da quanto si apprende i ladri erano entrati in casa in sua assenza e senza alcuna effrazione e non avendo trovato oggetti preziosi da sottrarre sono andati a guardare sotto al letto.

I ladri non trovano nulla e prendono l’arma

Ecco, lì c’era l’arma, una doppietta da caccia, carica di due cartucce. Quella modalità di custodia evidentemente è illegittima, dato che le armi detenute legalmente vanno tenute riposte in appositi armadietti chiusi a chiave e/o smontate, men che mai cariche.

I carabinieri hanno pertanto sia avviato le indagini contro ignoti che proceduto ad aprirne una contro la vittima dell’azione di quegli ignoti.