Tennis: Atp Cup al via domani a Sydney, l'Italia tra le favorite (2)

(Adnkronos) – La Spagna può giocare con due punte, Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta, rispettivamente numero 19 e 20 del mondo. Completano la squadra Albert Ramos-Vinolas, Alejandro Davidovich Fokina e il debuttante Pedro Martinez, salito nel 2021 al best ranking di numero 58 del mondo.

Il Cile, invece, è quasi tutto sulle spalle di Cristian Garin, soddisfatto del suo lavoro invernale, supportato da Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera.

Escluso quello dell'Italia, il girone più interessante è il Gruppo C composto dalla Germania di Alexander Zverev, già semifinalista in Atp Cup un anno fa, il Canada di Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, la Gran Bretagna guidata da Cameron Norrie, e gli USA di Taylor Fritz e John Isner.

Nel Gruppo D, il più indecifrabile, Stefanos Tsitsipas è consapevole del significato non solo immediato del torneo. “Il tennis fra qualche anno sarà così, senza Djokovic, Nadal e Federer – ha detto -. E' una realtà a cui ci stiamo abituando. Vediamo come andrà il tennis senza di loro, voglio davvero vedere chi riuscirà a prevalere a questo punto”.

La Grecia ha una grande tradizione negli sport di squadra, ma nel tennis è diverso.

L'Atp Cup è soprattutto un esperienza di famiglia per il numero 4 del mondo. In squadra c'è infatti il padre Apostolos, in qualità di capitano, e il fratello Petros che ha giocato due doppi nell'edizione 2019 della manifestazione.