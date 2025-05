Un evento di sensibilizzazione che si trasforma in polemica

Il 22 maggio, Roma ha ospitato un’importante iniziativa promossa dal Codacons, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, lo stalking e l’omofobia. Tra i partecipanti, l’influencer Chiara Ferragni, che ha attirato l’attenzione non solo per il suo impegno sociale, ma anche per un acceso confronto con il giornalista Michel Dessì, inviato della trasmissione Mediaset “Pomeriggio 5”.

L’evento, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di riflessione e sensibilizzazione, si è trasformato in un episodio di tensione che ha suscitato scalpore.

Il confronto con la stampa e le reazioni

Al termine dell’evento, Dessì ha cercato di porre alcune domande a Ferragni, ma è stato prontamente bloccato dalle sue guardie del corpo. La situazione è degenerata quando il giornalista ha affermato che l’atteggiamento dei bodyguard era esagerato e fuori luogo. Nonostante i tentativi di Dessì di continuare il dialogo, è stato nuovamente allontanato, suscitando la sua indignazione. “Le mani addosso no”, ha dichiarato, evidenziando un comportamento che ha giudicato inaccettabile. Ferragni, accortasi della situazione, ha prontamente difeso il suo staff, negando qualsiasi comportamento scorretto.

Le critiche e le reazioni sui social

La conduttrice Myrta Merlino ha commentato l’accaduto, sottolineando che, come personaggio pubblico, Ferragni dovrebbe essere abituata a rispondere a domande di attualità. “Modi orrendi, mani addosso”, ha affermato, evidenziando come la pressione mediatica faccia parte del gioco. Anche gli ospiti di “Pomeriggio 5” hanno criticato l’influencer, suggerendo che rispondere alle domande sarebbe stato più opportuno rispetto a comunicare tramite i social. Vladimir Luxuria ha messo in discussione il metodo di comunicazione di Ferragni, mentre Alessandro Cecchi Paone ha espresso sorpresa per la presenza di bodyguard, paragonando la situazione a quella di un presidente della Repubblica.

Un episodio che solleva interrogativi

Questo episodio solleva interrogativi sul rapporto tra celebrità e stampa, in particolare riguardo alla gestione della propria immagine. Ferragni, che ha costruito un impero mediatico, sembra voler mantenere il controllo sulle narrazioni riguardanti la sua vita privata, evitando domande scomode. Tuttavia, come ha sottolineato Merlino, chi vive sotto i riflettori deve essere pronto a fronteggiare le domande dei giornalisti. La tensione tra Ferragni e Dessì potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per le celebrità, che devono trovare un equilibrio tra privacy e responsabilità pubblica.