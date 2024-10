Tensioni e polemiche ad Amici: il confronto tra Zerbi e Pettinelli

Il programma Amici, noto per le sue sfide musicali e per l’allenamento dei giovani talenti, ha visto oggi un episodio di forte tensione tra i due professori, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Durante il daytime andato in onda su Canale 5, la Pettinelli ha convocato i suoi allievi per un esercizio di scrittura e canto, ma l’intervento di Zerbi ha scatenato una serie di polemiche.

Un esercizio di scrittura che ha creato difficoltà

Nel corso della puntata, Anna Pettinelli ha chiesto ai suoi studenti di scrivere delle barre in soli 15 minuti sulla canzone “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Questo esercizio, considerato da molti come una vera e propria sfida, ha messo in difficoltà i ragazzi, che si sono sentiti sopraffatti dal poco tempo a disposizione. Successivamente, i cantanti hanno partecipato a una staffetta musicale, esibendosi sul brano “Cinque gocce” di Rkomi e Irama.

L’irruzione di Rudy Zerbi e il clima di tensione

Durante l’esibizione, Rudy Zerbi è entrato in studio indossando una barba finta e imitando il maestro Beppe Vessicchio. La sua irruzione ha creato un clima di tensione, con la Pettinelli che ha reagito in modo deciso, esprimendo il suo disappunto per l’atteggiamento del collega. “Non dire niente, non voglio neanche respirare la sua aria”, ha dichiarato la Pettinelli, evidenziando il suo malcontento. Questo scambio di battute ha attirato l’attenzione della produzione, che ha chiesto agli allievi di tornare in Casetta per evitare ulteriori conflitti.

Il confronto diretto tra i due professori

Il confronto tra Zerbi e Pettinelli è continuato, con la speaker radiofonica che ha accusato il collega di incoerenza e scorrettezza. “Quali competenze hai per dare questi giudizi?”, ha chiesto la Pettinelli, sottolineando che si trattava solo di un allenamento e non di una competizione. Dopo un acceso scambio di opinioni, Zerbi ha finalmente compreso che non ci sarebbe stata alcuna classifica, permettendo così alla Pettinelli di proseguire con l’allenamento.

Le conseguenze del conflitto

Nonostante il chiarimento, la tensione non si è placata. Zerbi ha successivamente convocato uno degli allievi, Nicolò, per esprimere le sue critiche nei confronti delle scelte didattiche della Pettinelli. Secondo Zerbi, le assegnazioni della collega non avrebbero giovato al giovane cantante. La Pettinelli, visibilmente infastidita, ha cercato di rassicurare Nicolò, spiegandogli che non doveva farsi influenzare dalle parole di Zerbi, che sembrava volerlo mettere in difficoltà.

Questo episodio ha messo in luce le dinamiche interne al programma e le diverse visioni pedagogiche dei due professori, creando un clima di incertezza tra gli allievi. La situazione rimane tesa, con i fan del programma che attendono sviluppi futuri e nuove esibizioni.