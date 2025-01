Le polemiche scatenate dalla classifica

Nel daytime di Amici di oggi, venerdì, le tensioni tra i concorrenti sono esplose a causa della classifica dei cantanti, pubblicata ieri. Questo evento ha generato un acceso dibattito tra gli alunni della scuola, culminando in una lite tra Luk3 e Alessia. La classifica, che ha visto Nicolò, Deddè e Mollenbeck occupare gli ultimi posti, ha suscitato reazioni forti e contrastanti, evidenziando le dinamiche complesse all’interno del gruppo.

Accuse di falsità e reazioni infuocate

Deddè ha sollevato accuse di comportamenti falsi tra i suoi compagni, insinuando che alcuni di loro piangano per finta quando viene mostrata la classifica. Questa affermazione ha colpito Luk3, che, pur non essendo stato nominato, si è sentito direttamente coinvolto. La situazione è degenerata sui social, dove gli utenti hanno criticato Luk3, accusandolo di essere eccessivamente sensibile e di avere la coda di paglia. Alessia ha tentato di mediare, spiegando che nessuno stava parlando di lui, ma Luk3 ha continuato a sentirsi al centro della polemica.

Le conseguenze delle tensioni

Le tensioni non si sono limitate ai cantanti. Anche la ballerina Antonia è stata rimproverata da Rudy Zerbi per i suoi comportamenti, accumulando oltre un’ora di ritardo a lezione. La ragazza ha riconosciuto i suoi errori e ha promesso di migliorare. Nel frattempo, la classifica dei ballerini ha visto Daniele al primo posto, mentre Antonio, l’ultimo arrivato, è stato giudicato non idoneo per il serale. Le classifiche, che hanno cambiato poco, lasciano Giorgia e Antonio in una posizione precaria, a rischio di esclusione dal programma.