Tenta rapina in pizzeria con due complici: arrestato minorenne che era entrato in un locale di Cavalleggeri d'Aosta con una pistola giocattolo

Terrore in Campania, dove un ragazzino tenta una rapina in pizzeria con due complici: arrestato minorenne.

Da quanto si apprende il terzetto ha fatto irruzione “armata” in una zona di Napoli ma i carabinieri hanno fermato l’under 18. I media spiegano che tutto è avvenuto in pochi minuti, quando tre ragazzi con il volto coperto hanno messo in atto una rapina in una pizzeria di Cavalleggeri d’Aosta, quartiere della periferia ovest di Napoli.

Tenta rapina in pizzeria, arrestato minorenne

Rapide le dinamiche del tentato colpo: in due sono entrati in azione brandendo un coltello e una pistola e dopo urla e minacce hanno chiesto l’incasso.

A quel punto il proprietario della pizzeria ha reagito e due rapinatori si sono dati alla immediata fuga. Il terzo, quello con la pistola in mano, è stato invece bloccato con una colluttazione la cui fragorosa eco è arrivata in strada e fino ad una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli in abiti civili.

L’arrivo dei carabinieri e il fermo del 17enne

I militari hanno raggiunto il locale e dopo aver sedato la baruffa hanno arrestato il rapinatore.

Si trattava di un 17enne la cui pistola era in realtà un’arma giocattolo. Come spiega la velina dell’Arma “arrestato per tentata rapina, il minore viene portato in ospedale, per le lesioni subite durante l’azione fallita. 21 i giorni di prognosi: a cure terminate il 17enne è stato portato nel centro di giustizia minorile dei Colli Aminei, in attesa di giudizio”.