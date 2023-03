A Pavia un uomo tenta una rapina in farmacia ma la titolare lo allontana e i carabinieri lo arrestano. La donna non si è fatta intimorire da un 48enne armato di coltello ed ha reagito ed allertato il 112. Insomma, quella tentata rapina in farmacia è costata decisamente cara ad un 48enne pavese che da quanto si apprende da Il Giorno è stato arrestato dai carabinieri in flagranza.

Tenta una rapina in farmacia, lo arrestano

M.S., 48enne di Pavia, è stato portato in carcere e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto e dei successivi adempimenti procedurali. Da quanto si apprende l’uomo nella mattinata del 14 marzo ha fatto irruzione violente nella farmacia Rovello, in corso Strada Nuova, nel centro storico di Pavia. Il malvivente era armato di un coltello a serramanico e con quello ha minacciato la farmacista al bancone per farsi consegnare i soldi della cassa.

La coraggiosa reazione della farmacista

Non gli è andata affatto bene e la coraggiosa professionista non si è lasciata intimorire. Invece di consegnare il denaro la donna ha reagito ed ha preso alla sprovvista e messo in fuga il malvivente. Malvivente che poco dopo è stato individuato, fermato e tratto in arresto dai carabinieri della territoriale che nelle more di quei minuti concitati la donna aveva allertato appena il rapinatore si era dato alla fuga.