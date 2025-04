Un uomo di 60 anni è stato arrestato per aver tentato di truffare un novantenne.

Un episodio di truffa che fa riflettere

Un episodio inquietante si è verificato ad Aosta, dove un uomo di 60 anni, originario di Napoli e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri per tentata truffa ed evasione. La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando il sessantenne, insieme a un complice non identificato, ha contattato telefonicamente un novantenne aostano, sostenendo che suo figlio fosse coinvolto in un grave incidente stradale.

Il truffatore ha affermato che il figlio dell’anziano aveva investito un uomo e un bambino, e che per liberarlo era necessaria una cauzione di ottomila euro. Un raggiro ben congegnato, che ha messo in allerta i carabinieri, i quali hanno prontamente avviato le indagini.

Il piano di fuga sventato

Nel momento in cui il sessantenne ha raggiunto la casa della vittima, il pensionato, spaventato dalla situazione, ha consegnato circa 800 euro, il denaro che era riuscito a trovare. Il truffatore, non soddisfatto, ha proposto di recarsi a uno sportello automatico per prelevare il resto della somma necessaria. Tuttavia, proprio mentre i due si dirigevano verso il bancomat, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Aosta ha notato la scena e ha deciso di intervenire.

Insospettiti dal comportamento del sessantenne e dalla presenza del novantenne, i militari hanno fermato i due. Dopo aver ricostruito la vicenda, hanno arrestato il truffatore in flagranza di reato, evitando così che il pensionato potesse subire un danno economico maggiore.

Le conseguenze legali

La procura di Aosta ha già avviato le procedure per la convalida dell’arresto, sottolineando l’importanza di fermare tali attività illecite che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. Questo episodio mette in luce non solo la bravura dei carabinieri nel prevenire la truffa, ma anche la necessità di una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle truffe telefoniche, che spesso prendono di mira gli anziani.

Le autorità locali invitano tutti a prestare attenzione a simili raggiri e a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di truffa. La sicurezza dei cittadini, in particolare degli anziani, deve essere una priorità per tutti.