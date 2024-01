Ecuador, tentato golpe dei narcos

C’è sto un tentato golpe da parte dei narcos in Ecuador. Tutto è accaduto dopo che Daniel Noboa, il giovane presidente in carica dal 23 novembre scorso, ha dichiarato durezza nei confronti dei narcotrafficanti. Questo ha portato al caos più totale in Ecuador, con immagini scioccanti di violenza, feriti e vittime. Ora si teme anche per una guerra civile.

Ecuador, scene di violenza

Le scene che arrivano dall’Ecuador e che si stanno diffondendo in tutto il mondo, come vi stavamo anticipando, raccontano una violenza incredibile. Basti pensare che le immagini sono andate in onda persino in diretta. Chi stava guardando la TC Television, e soprattutto chi lì lavora, lo sa bene. Degli uomini incappucciati sono arrivati mentre andava in onda un programma tv ed hanno mostrato alle varie telecamere presenti tutto il loro armamento: bombe, fucili e pistole. Al conduttore della trasmissione è stata messa una dinamite all’interno della tasca della giacca che indossava. L’uomo ha persino richiesto alle forze dell’ordine di non intervenire in alcun modo per paura che avvenga il peggio.

L’Ecuador nel caos più totale

In questi minuti si stanno cercando di ottenere più notizie possibili riguardo alla complicata situazione. E le immagini provenienti dall’Ecuador sembrano diventare sempre più terribili. Le forze armate stanno intervenendo ma si contano già molte vittime, oltre che arresti ai narcos.