Guayaquil è nel caos. Nella città portuale dell’Ecuador si stanno verificando da ormai diversi giorni ripetuti episodi di violenza che hanno costretto il presidente del Paese, Daniel Noboa, a dichiarare lo Stato d’emergenza. Nella giornata di ieri, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in diretta televisiva a ‘Teleamazonas‘: le immagini hanno fatto il giro del web.

Ecuador, uomini armati in tv: l’attacco

Erano vestiti in tuta, tutti con il volto coperto e armati fino ai denti, gli uomini che nella giornata di ieri hanno fatto irruzione in uno studio televisivo dell’Ecuador che stava trasmettendo in diretta. Giornalisti e tecnici sono stati presi in ostaggio per circa mezz’ora, fino all’arrivo delle forze armate di polizia. “Per favore, sono venuti per ucciderci. Dio non permettere che ciò accada. I criminali sono in onda” – scriveva uno dei giornalisti ad un poliziotto. Gli agenti sono riusciti a sventare l’attacco arrestando molti degli aggressori dopo minuti di vero panico.

This is the kind of cartel violence that we will soon be seeing here in the US. Happened on live TV in Ecuador today: pic.twitter.com/GWzNzUrm5W — End Wokeness (@EndWokeness) January 9, 2024

Ecuador, uomini armati in tv: le violenze

Ma la situazione è ormai diventata bollente in tutto il Paese. Altri gruppi armati vogliono entrare nelle università e prendere in ostaggio gli studenti e non solo. In strada si moltiplicano gli episodi di violenza: saccheggi nei supermercati, spari contro le macchine della polizia e rapimenti di agenti. Secondo quanto si apprende, nelle scorse ore sarebbero morte 8 persone, mentre altre sarebbero rimaste ferite.