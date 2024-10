Prosegue anche sui canali radio la polemica riguardo al presunto scontro tra Adriano Celentano e Teo Tecoli. Quest’ultimo, intervenuto a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha ritornato sull’argomento della sua frattura con il noto cantante. «Celentano ha affermato che non risponde perché tiene a me? Non ci credo, secondo me non è così. Abbiamo un’amicizia di cinquant’anni. Non capisco perché ora non voglia più comunicare, con Adriano è impossibile parlare e nemmeno con Claudia, non ho neppure idea se lei sia con lui».

Frattura con Adriano Celentano

Quando i conduttori gli chiedono se contatterebbe ancora lei, Tecoli risponde: «No, se lo faccio adesso è probabile che mi insulti». Ha suggerito che la separazione possa ricollegarsi a Claudia Mori. «Un tempo eravamo amici, ma ora che non la vedo non me ne importa. Penso che lui la sfrutti di notte per gestire la campagna…», ha proseguito in tono sarcastico a “Un Giorno da Pecora”. È dispiaciuto per la situazione? «Cosa dovrei fare? Non ci siamo messi a litigare, l’ho chiamato più volte – ha precisato Tecoli – ma è inutile andare da lui, tanto non mi lascerebbero entrare…».