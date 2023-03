Termoli, tamponamento in via Pertini: tre veicoli coinvolti

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 27 marzo, sulle strade di Termoli (in provincia di Campobasso). Tre veicoli sono andati a sbattere creando un tamponamento a catena. La polizia e i carabinieri sono intervenuti per far fluire il traffico. Una persona è rimasta ferita.

Termoli, tamponamento a catena in via Pertini: un uomo in ospedale

Il sinistro è avvenuto in Via Pertini, una delle strade più trafficate della zona nord della città di Termoli. Un autocarro ha urtato violentemente una Fiat 500 che lo precedeva in colonna, l’automobile a sua volta ha sbattuto contro la Fiat Punto che aveva davanti. Il maxi tamponamento ha creato disagi e lunghe code sulla strada. L’intervento degli agenti di polizia e dei carabinieri ha permesso di contenere i tempi di attesa per gli automobilisti fermi in colonna.

Le condizioni di salute delle persone coinvolte

Sul posto sono arrivati in ambulanza anche i volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato uno dei conducenti delle due automobilli al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Nessuna delle persone coinvolte, fortunatamente, è rimasto ferito in maniera grave.