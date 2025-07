Sembrava una normale serata d’inizio luglio nel cuore di Terracina. Invece, il ristorante Essenza, simbolo dell’eccellenza gastronomica locale, è diventato teatro di una tragedia: il tetto è crollato all’improvviso, travolgendo chi si trovava all’interno.

Terracina, crolla il tetto di un ristorante: un morto e diversi feriti

Una tranquilla serata d’inizio luglio si è trasformata in una tragedia a Terracina (Latina), dove il tetto del ristorante stellato Essenza ha ceduto.

Il locale era regolarmente aperto per il servizio serale e, al momento del crollo, ospitava numerosi clienti sia all’interno che all’esterno. Circa dieci i feriti, tra cui una giovane donna estratta in condizioni critiche e deceduta poco dopo in ospedale.

Il ristorante, molto noto nella zona e insignito di una stella Michelin dal 2021, è guidato dallo chef Simone Nardoni. Si trova nel centro cittadino, all’angolo tra via Tripoli e via Cavour. Il crollo è avvenuto intorno alle 22:00 del 7 luglio, durante un momento di forte affluenza. Alcuni presenti riferiscono di due crolli distinti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia e i Carabinieri. L’intera area è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso.

La Procura di Latina ha aperto un’indagine e disposto il sequestro del locale. Sotto osservazione anche alcuni recenti lavori di impermeabilizzazione effettuati sul tetto circa due mesi fa. Il sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha effettuato un sopralluogo nella notte, affiancato dal vice commissario del commissariato di Terracina. Presente anche il sindaco Francesco Giannetti.

Terracina, tra le macerie muore una giovane sommelier. Chi era

La vittima, una donna di 31 anni, lavorava come sommelier nel ristorante Essenza, nel cuore di Terracina. Mara Severin si occupava del servizio in sala e gestiva con cura la cantina del locale stellato. Dopo il crollo del tetto, è stata estratta viva dalle macerie e trasportata d’urgenza in ospedale, dove però le sue condizioni si sono subito rivelate critiche. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso della località balneare, Mara è deceduta.

La giovane non era soltanto una dipendente, ma una figura fondamentale per Essenza. A lei era affidata La Cave, uno spazio dedicato alla celebrazione del vino attraverso esperienze private e degustazioni personalizzate, ideate e realizzate insieme allo chef Simone Nardoni. Dalle sue pagine social emerge chiaramente la passione con cui svolgeva il proprio lavoro, che rappresentava per lei molto più di una professione.