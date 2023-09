La terra trema a Marina Romea: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro nelle vicinanze della città di Ravenna, in Emilia Romagna. La scossa è stata avvertita in modo chiaro in zona e nei comuni vicini all’epicentro nella notte, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto a Marina Romea: i dati

Nella notte tra ieri e oggi, quando da poco era passata l’una di notte, l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nella zona di Marina Romea, con epicentro nelle vicinanze di Ravenna. Il sisma ha avuto un ipocentro a 25 chilometri di profondità. Il fenomeno sismico di questa notte, come sempre accade per i terremoti di entità uguale o molto simile, è stato catalogato come ‘molto leggero’ dagli esperti.

Terremoto a Marina Romea: i precedenti

Come sappiamo, l’area dell’Emilia Romagna è particolarmente attiva dal punto di vista sismico e terremoti localizzati in queste aree non possono essere definiti rari. Negli ultimi giorni, in Italia, si è verifcato un altro terremoto di entità maggiore nella località dei Campi Flegrei a Napoli. In quel caso, la scossa ha toccato quota 4.2 sulla scala Richter.