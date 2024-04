Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Lo sciame sismico non si placa.

Lo sciame sismico che continua a far tremare Napoli non si ferma. Questa mattina, 15 aprile, è stata registrata una nuova scossa nei Campi Flegrei.

Terremoto a Napoli: nuova scossa nei Campi Flegrei

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, si è verificata nell’area dei Campi Flegrei. La scossa è stata registrata questa mattina, lunedì 15 aprile 2024, alle 7.10, con epicentro alla profondità di 0,5 km nei pressi di via San Gennaro Agnano, nel comune di Pozzuoli.

Sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei

L’area dei Campi Flegrei è stata interessata da uno sciame sismico in cui sono stati registrati circa 90 terremoti, il più intenso di magnitudo 3.7, avvertito nei comuni Flegrei e nei quartieri della zona occidentale di Napoli. Lo sciame sismico è iniziato alle 9.35 di ieri mattina, 14 aprile, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa ha avuto una magnitudo di 3.7 con epicentro nei Campi Flegrei. Le persone sono scese in strada. Alle 9.46 è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 3.1, ma ne sono state registrate molte altre di magnitudo minore.