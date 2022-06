Terremoto a Taiwan e in Giappone: scosse di magnitudo 6

Due scosse di magnitudo 6 sono state registrate a Taiwan e in Giappone: per il momento non è stato lanciato alcun allarme tsunami.

L’Usgs (United States Geological Survey) ha registrato un terremoto di magnitudo 6.0 nella zona orientale di Taiwan. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a 38 chilometri da Hualien City mentre l’ipocentro ad una profondità di 10 chilometri.

Un’altra scossa, sempre di magnitudo 6, è stata rilevata nella prefettura di Ishikawa, nel Giappone centrale.

Two powerful earthquakes have hit Japan’s Noto region in central Japan. Authorities are urging people to stay alert for more.https://t.co/xL7cGe4AoR pic.twitter.com/6pHsuBnyuo — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 20, 2022

Terremoto a Taiwan e Giappone

La prima scossa si è verificata alle 9:05 ora locale di lunedì 20 giugno 2022.

Queste le sue precise coordinate geografiche: latitudine 23.5200 e longitudine 121.5720. Il punto di origine del sommovimento è stato rilevato in mare a poche miglia dalla costa. Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone ma i residenti hanno distintamente avvertito il sisma (complici la forte intensità e la poca profondità a cui è avvenuto).

A poca distanza temporale, in particolare alle 10:31 ora locale, nella parte centrale del Giappone ha avuto luogo un altro terremoto della stessa magnitudo.

Anche in questo caso l’epicentro si trovava in mare, in particolare al largo della costa di Noto, e l’ipocentro a 10 km di profondità. Nessun allarme tsunami è stato finora diramato dalle autorità.