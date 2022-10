In Cile la terra trema. C'è stato un terremoto di magnitudo 5.2. Al momento non ci sono danni o vittime. Avvertito anche in Bolivia e Perù.

Un terremoto di magnitudo 5,2 si è verificato nella regione orientale di Arica e Parinacota, in Cile, intorno alle 10:38 (ora locale) del 17 ottobre 2022.

Terremoto di magnitudo 5.2 in Cile: avvertito anche in Bolivia e in Perù

L’epicentro è stato a circa 97 km a est di Arica, in Cile. La scossa si è verificata a una profondità di circa 146 km e una leggera scossa è stata probabilmente avvertita in alcune parti del Cile settentrionale, della Bolivia occidentale e dell’estremo sud del Perù.

Non vi sono danni e vittime: previste scosse di assestamento

Non sono stati segnalati danni o vittime a seguito del terremoto, ma è molto difficile che si verifichino danni significativi.

Potrebbero essere necessarie diverse ore prima che le autorità possano condurre una valutazione completa dei danni, soprattutto nelle aree remote. Nei prossimi giorni potrebbero esserci leggere scosse di assestamento nella zona colpita e nelle zone vicine.

Alcune zone potrebbeto essere chiuse

C’è un alta probabilità che le autorità chiudano alcune infrastrutture come le strade per verificare eventuali danni e, nel caso, rendere inagibili o meno certe zone. Non si escludono disagi nelle zone che verranno chiuse per le indagini e potrebbe essere anche tolta la corrente.