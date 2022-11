Terremoto di magnitudo 5,7 a Fano, scossa avvertita in tutta Italia e molte scuole del settore interessato hanno deciso di non avviare le lezioni

Un terremoto molto violento di magnitudo 5,7 è stato registrato con epicentro a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino ma la scossa è stata distintamente avvertita in tutta l’Italia centro settentrionale. I media segnalano persone in strada e tanta paura mentre si procede al monitoraggio degli eventuali danni.

La cossa è stata avvertita e registrata in tutta l’Italia alle 7.07.

Terremoto di magnitudo 5,7 a Fano

I dati dicono che il sisma, con epicentro a una profondità di 8 chilometri nella costa marchigiana a una trentina di chilometri da Fano, è stato molto intenso anche a causa dell’ipocentro molto ridotto. L’Ingv di Roma, che ha registrato l’evento, ha diramato le caratteristiche mentre segnalazioni della percezione del terremoto sono arrivate da Bologna, Padova e addirittura Trento.

La magnitudine stimata dall’Ingv è stata di 5,7.

Sciame sismico fittissimo e controlli

Gli specialisti hanno poi rilevato uno sciame sismico con scosse di progressiva intensità minore: una alle 7.12, poi alle 7.15, alle 7,16, alle 7.19, ed altre alle 7.23, 7.26, 7.29, 7.32 e 7.35. I media spiegano che nella regione delle Marche, da Fano a Pesaro, moltissimi residenti persone sono scesi in strada.

In particolare a Pesaro la scossa è stata avvertita ai piani alti degli edifici. In queste ore, attraverso i primi sopralluoghi di forze di polizia, protezione civile e vigili del fuoco, si sta cercando di accertare se ci siano stati danni a cose e persone. Tutto questo mentre molti istituti scolastici stanno decidendo di non avviare le lezioni per oggi.