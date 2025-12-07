Home > Cronaca > Terremoto di magnitudo 7.0 in Alaska e Yukon: nessun danno segnalato

Terremoto di magnitudo 7.0 in Alaska e Yukon: nessun danno segnalato

Un potente terremoto ha interessato la zona di confine tra Alaska e Yukon; fortunatamente, non sono stati riportati danni significativi.

Sabato, un terremoto di notevole intensità, registrato con una magnitudo di 7.0, ha interessato una regione isolata situata lungo il confine tra l’Alaska e il territorio canadese dello Yukon. Nonostante la potenza del sisma, le autorità locali hanno confermato l’assenza di allerta tsunami e non sono stati riportati danni materiali né feriti tra la popolazione.

Dettagli sul sisma

Secondo le informazioni fornite dall’U.S. Geological Survey, l’epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 230 miglia a nord-ovest di Juneau, la capitale dell’Alaska, e a circa 155 miglia a ovest di Whitehorse, nel territorio canadese. La profondità dell’evento sismico è stata stimata intorno ai 10 chilometri, il che potrebbe aver contribuito a limitare i danni.

Reazioni locali

Nella città di Whitehorse, la Royal Canadian Mounted Police ha ricevuto alcune chiamate di emergenza da cittadini preoccupati. La sergente Calista MacLeod ha affermato che il terremoto è stato avvertito da molte persone, ma ha anche rassicurato la popolazione riguardo alla mancanza di segnalazioni di danni. “Si è decisamente sentito,” ha dichiarato MacLeod, enfatizzando l’attività sui social media da parte degli utenti che hanno condiviso le loro esperienze.

Conseguenze e aftershock

Il sisma è stato seguito da una serie di aftershock di intensità inferiore, un fenomeno comune nei terremoti di grandi dimensioni. Gli aftershock possono continuare per giorni o addirittura settimane dopo l’evento principale e, mentre la maggior parte di questi non causa danni significativi, è sempre consigliabile rimanere vigili in caso di ulteriori scosse.

Informazioni su Yakutat

Un’altra località nelle vicinanze, Yakutat, si trova a circa 56 miglia dall’epicentro. Con una popolazione di soli 662 abitanti, la piccola comunità ha anche avvertito il tremore, ma, simile a Whitehorse, non sono state riportate conseguenze negative.

Questo evento sismico ha dimostrato che, nonostante la sua intensità, le misure di sicurezza e la preparazione delle comunità locali sono state efficaci nel prevenire danni e garantire la sicurezza della popolazione. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti se necessario.