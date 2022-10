La scorsa notte, 27 ottobre 2022, intorno alle 3.33, si è verificato un terremoto in Georgia del Sud e Sandwich Australi.

Durante la notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre, intorno alle 3.33, si è verificata una forte scossa di terremoto. La scossa registrata è di magnitudo 5.4. Per il momento non ci sono informazioni su un’eventuale allerta tsunami, che sembra non essere stata emanata. Nelle ultime settimane la zona è stata colpita da diverse scosse di terremoto, alcune anche più forti di questa, di magnitudo superiore a 6.