Terremoto in Brasile, scossa di magnitudo 6.2 al confine con il Perù

In Brasile si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2: l'epicentro del sisma è stato localizzato al confine con il Perù.

Gli scienziati dell’INGV hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nel nordovest del Brasile. L’evento sismico, avvenuto alle 19:55 di martedì 7 giugno 2022 locale (le 2:55 del giorno dopo in Italia) non lontano dal confine col Perù, ha avuto un ipocentro a circa 620 chilometri di profondità e un epicentro a 110 km dal comune di Tarauacà (nello stato di Acre).

Terremoto in Brasile

Queste le precise coordinate geografiche del terremoto: latitudine -9.0210 e longitudine -71.2340. Per il momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose: nonostante l’alta magnitudo, spiegano i geologi, i terremoti con ipocentro a queste profondità perdono in genere la loro forza raggiungendo la superficie.