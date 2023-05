Terremoto in Calabria, registrata una scossa di magnitudo 4.8

Nella notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Marina di Fuscaldo, in Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata nel comune di Marina di Fusacaldo, in provincia di Cosenza in Calabria. La scossa si è verificata alle 4:41 ora locale e il sisma ha avuto una profondità corrispondente a circa 266.2 chilometri.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha registrato una forte scossa di terremoto in Calabria nella notte tra domenica 30 Aprile e lunedì 1 Maggio 2023, attorno alle ore 4:41. Il terremoto ha avuto ipocentro a oltre 266 chilometri di profondità, ma la sua potenza è stata tale da essere percepita dalla popolazione. Secondo gli esperti, la potenza del sisma è stata di 4.8 sulla scala Richter. L’epicentro del terremoto sarebbe stato in mare, al largo della costa nordoccidentale della regione italiana.

I danni del terremoto in Calabria

Al momento, come segnalato anche dai vigili del fuoco attraverso i loro canali ufficiali, non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.I pompieri, infatti, hanno confermato che non sono giunte alle sale operative richieste di intervento a seguito della scossa.