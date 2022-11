Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.5 al largo di Paola e Amantea

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.5 al largo di Paola e Amantea

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.5 al largo di Paola e Amantea

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 si è verificata questa mattina al largo di Paola e Amantea, in Calabria.

Questa mattina, domenica 27 novembre, si è registrata una scossa di magnitudo 3.5 al largo di Paola e Amantea, nel Tirreno Meridionale, in Calabria.

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.5 al largo di Paola e Amantea

Questa mattina, domenica 27 novembre, alle ore 07.16, si è verificato un terremoto nel Tirreno Meridionale. La scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è avvenuta al largo della Calabria, più precisamente al largo di Paola e Amantea, nel Cosentino, ad una profondità di 279 km. Per il momento non è stato lanciato nessun allarme e probabilmente la scossa non è stata avvertita dalla popolazione.

Nelle ultime settimane sono state registrate diverse scosse di terremoto. Nella giornata di ieri, 26 novembre, si è verificato un terremoto di magnitudo 2 a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, mentre qualche settimana fa è stata registrata una scossa di magnitudo 5.1, sempre nella provincia di Cosenza.