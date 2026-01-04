Terremoto in Calabria: tre scosse registrate nella provincia di Crotone

Nel tardo pomeriggio di oggi, un evento sismico ha colpito la provincia di Crotone, precisamente a un chilometro dal comune di San Nicola dell’Alto. Questo fenomeno è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ed è stato caratterizzato da tre scosse consecutive, la più intensa delle quali ha raggiunto una magnitudo di 3.7.

Dettagli delle scosse

La prima delle scosse si è verificata alle 18:48 e ha avuto un impatto significativo, essendo chiaramente percepita dalla popolazione locale. Le successive scosse sono arrivate a distanza di pochi minuti, rispettivamente alle 18:52 e 18:53, con magnitudo di 2.0 e 2.3. Questi eventi sismici hanno destato preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Epicentro e profondità

La localizzazione dell’epicentro è stata determinata a sud-est di San Nicola dell’Alto, con coordinate geografiche che indicano una profondità di circa 32 chilometri. Questo fattore potrebbe aver contribuito a ridurre l’intensità delle vibrazioni percepite in superficie, nonostante la magnitudo fosse sufficiente a generare preoccupazione tra gli abitanti.

Reazioni della popolazione

Diverse segnalazioni sono giunte dalle aree circostanti, tra cui San Mauro Marchesato, Petilia Policastro, Savelli e Cotronei, dove i cittadini hanno avvertito il tremore, durato alcuni secondi. I social network sono stati utilizzati come piattaforma per condividere esperienze e informazioni riguardanti l’evento sismico.

Operazioni di verifica

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno attuando accertamenti per garantire la sicurezza della popolazione e per monitorare l’eventuale insorgere di problematiche legate alla scossa. Al momento, le autorità continuano a seguire la situazione con attenzione.

Conclusioni

In conclusione, la sequenza di scosse registrate nel crotonese ha rappresentato un’importante manifestazione della sismicità della regione. Sebbene l’evento abbia generato apprensione tra i residenti, le informazioni attuali indicano che non ci sono stati danni significativi. La sorveglianza continua e le misure di sicurezza rimangono fondamentali per affrontare eventuali futuri eventi sismici.