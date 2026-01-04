Home > Cronaca > Terremoto in Calabria: tre scosse registrate nella provincia di Crotone

Terremoto in Calabria: tre scosse registrate nella provincia di Crotone

terremoto in calabria tre scosse registrate nella provincia di crotone 1767563850

Tre scosse di terremoto hanno interessato la provincia di Crotone, la più forte di magnitudo 3.7 avvertita anche nei comuni vicini.

di Pubblicato il

Nel tardo pomeriggio di oggi, un evento sismico ha colpito la provincia di Crotone, precisamente a un chilometro dal comune di San Nicola dell’Alto. Questo fenomeno è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ed è stato caratterizzato da tre scosse consecutive, la più intensa delle quali ha raggiunto una magnitudo di 3.7.

Dettagli delle scosse

La prima delle scosse si è verificata alle 18:48 e ha avuto un impatto significativo, essendo chiaramente percepita dalla popolazione locale. Le successive scosse sono arrivate a distanza di pochi minuti, rispettivamente alle 18:52 e 18:53, con magnitudo di 2.0 e 2.3. Questi eventi sismici hanno destato preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Epicentro e profondità

La localizzazione dell’epicentro è stata determinata a sud-est di San Nicola dell’Alto, con coordinate geografiche che indicano una profondità di circa 32 chilometri. Questo fattore potrebbe aver contribuito a ridurre l’intensità delle vibrazioni percepite in superficie, nonostante la magnitudo fosse sufficiente a generare preoccupazione tra gli abitanti.

Reazioni della popolazione

Diverse segnalazioni sono giunte dalle aree circostanti, tra cui San Mauro Marchesato, Petilia Policastro, Savelli e Cotronei, dove i cittadini hanno avvertito il tremore, durato alcuni secondi. I social network sono stati utilizzati come piattaforma per condividere esperienze e informazioni riguardanti l’evento sismico.

Operazioni di verifica

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno attuando accertamenti per garantire la sicurezza della popolazione e per monitorare l’eventuale insorgere di problematiche legate alla scossa. Al momento, le autorità continuano a seguire la situazione con attenzione.

Conclusioni

In conclusione, la sequenza di scosse registrate nel crotonese ha rappresentato un’importante manifestazione della sismicità della regione. Sebbene l’evento abbia generato apprensione tra i residenti, le informazioni attuali indicano che non ci sono stati danni significativi. La sorveglianza continua e le misure di sicurezza rimangono fondamentali per affrontare eventuali futuri eventi sismici.