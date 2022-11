Terremoto in Canada: scossa di magnitudo 5.3

Durante la notte scorsa, intorno all’1.55, ora locale, si è verificato un terremoto in Canada. La scossa registrata è stata di magnitudo 5.3 e si è verificata nella provincia dell’Alberta, nella parte occidentale del Paese. La scossa ha avuto epicentro a circa 49 chilometri da Peace River. Per il momento non si hanno notizie su eventuali danni a cose o persone.