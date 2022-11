Durante la notte, intorno alle 3.25, ora italiana, si è verificata una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.4, in Cile, a circa 5 chilometri dalla costa.

Terremoto in Cile: scossa di magnitudo 6.4

La Terra trema in Cile.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.4, si è verificata intorno alle 23.30, ovvero alle 3.25 di notte ora italiana. Il terremoto è avvenuto a circa cinque chilometri dalla costa, ma è stato avvertito in buona parte del Paese. La scossa è stata registrata dal Centro sismologico nazionale (Cns), non lontano dalle coste della regione del Bio Bio, con epicentro a 5 km a nord-ovest di Lebu, con una profondità stimata di 18 km.

La prima scossa è stata seguita da molte altre di minore intensità. In diverse località le persone si sono riunite in strada e in piazza, ma per il momento non risultano danni a cose o persone.