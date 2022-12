Terremoto in Croazia.

Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata a pochi km Sud/Ovest dalla località di Sisak.

Terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 3.2

Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre si è verificato un terremoto nel cuore della Croazia. L’Ingv ha segnalato una scossa di magnitudo 3.2, con epicentro localizzato a Sud Ovest di Sisak. Il sisma si è verificato alle 02:03:21, ad una profondità di 10 km.

Per il momento non si hanno notizie di eventuali danni a cose o persone e non ci sono state segnalazioni per capire fin dove è stato avvertito. Sisak e Petrinja sono state colpite da un fortissimo terremoto, di magnitudo 6.4, il 29 dicembre 2020. Un terremoto che ha provocato grandi danni materiali, così come feriti e vittime.