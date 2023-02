Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.0, si è verificata a Fiume, in Croazia, ma è stato avvertita anche in Friuli Venezia Giulia.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.0, si è verificata alle 10.47 di oggi, giovedì 16 febbraio, a Fiume, in Croazia.

Il terremoto è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia e a Trieste le persone sono scese in strada.

Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.0: paura a Trieste

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.0, è stata registrata in Croazia, con epicentro a Fiume. Il terremoto è stato registrato intorno alle 10.47 di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, ad una profondità di 9 chilometri, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la costa croata, anche nell’interno della Croazia e in Slovenia, ma anche in Italia, in modo particolare in Friuli Venezia Giulia. A Trieste moltissime persone hanno lasciato le abitazioni e sono scese in strada. Sono arrivate diverse segnalazioni anche da altre città italiane, come Verona e Bologna.

I dettagli del terremoto

La scossa è durata alcuni secondi, secondo alcune testimonianze dei residenti postate sul sito del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo.

“Lo abbiamo percepito con chiarezza, è stato lungo circa cinque secondi” hanno dichiarato. “Breve ma forte, la casa ha tremato” ha dichiarato un altro testimone. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta verificando se ci sono stati danni a cose o persone e i vigili del fuoco del comando di Trieste hanno fatto evacuare per precauzione il personale presente all’interno di due palazzi della Regione, in via Trento e via Sant’Anastasio.

Dopo la forte scossa ce ne sono state altre più leggere.