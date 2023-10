Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.0 in mare: diramata l'allerta ts...

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.0 in mare: diramata l'allerta ts...

Torna la paura in Giappone per una nuova scossa di terremoto che ha colpito nella notte italiana il Paese del Sol Levante. Il sisma si è verificato solo poche ore fa con una scossa di magnitudo 6.0 al largo della costa. Secondo le prime informazioni che dai social e dai media specializzati arrivano dal Paese asiatico, il terremoto ha avuto epicentro in mare, a pochi chilometri di profondità.

Terremoto in Giappone: la segnalazione

Gli esperti dell’INGV hanno segnalato che in Giappone si è verificata una potente scossa di terremoto, che secondo i sismografi ha raggiunto la forza 6.0 sulla scala Richter, quando nel Paese asiatico erano circa le ore 11 (ore 4 in Italia), L’epicentro è stato localizzato nei pressi delle isole Izu, in mare. Gli ulteriori dati, ancora in aggiornamento, degli istituti di geofisica del Giappone e degli Usa spiegano che la profondità stimata dell’evento è stata di circa 12 chilometri.

Terremoto in Giappone: l’allerta

Nelle scorse ore, poco dopo la segnalazione del terremoto, le autorità giapponesi hanno deciso di diramare un’allerta tsunami. Al momento non si è verificato alcun evento simile dovuto a questo terremoto e la popolazione non ha riportato danni, ma le autorità de Paese invitano a mantenere alta la soglia di attenzione.