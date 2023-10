Il nuovo trend di TikTok “Spaccaossa” incoraggia le persone a colpirsi in faccia con un martello per migliorare il proprio aspetto

Medici di tutto il mondo hanno lanciato l’allarme sulla nuova bizzarra tendenza di TikTok, per cui giovani e adolescenti si colpiscono in faccia con martelli, nella speranza di diventare più attraenti.

“Spaccaossa”, il trend di TikTok che incoraggia a colpirsi con un martello

L’idea del cosiddetto “bone smashing” (spaccaossa) è colpirsi il viso con martelli, bottiglie, massaggiatori, pesi o altri oggetti contundenti per rompere o fratturare le ossa, con l’obiettivo di rimodellare la struttura facciale. La teoria alla base di questa spaventosa tendenza è che le ossa guariranno in un allineamento più desiderabile. Chiaramente non ci sono prove scientifiche che sia così. C’è, invece, un’alta possibilità che l’operazione vada male, lasciando le persone con un aspetto peggiore.

L’allarme dei medici

In un video TikTok, il Dottor Prem Tripathi, chirurgo plastico di San Francisco, ha dichiarato: “Onestamente non avrei mai pensato di dover venire qui a dirlo, ma per favore non rompete intenzionalmente le ossa del vostro viso”. Il rischio di procurarsi di proposito delle spaccature alle ossa del volto è di ritrovarsi con una malunion, che si verifica quando un osso fratturato guarisce in una posizione anomala. Questa può poi portare a complicazioni di salute e lasciare sfigurati.

La Legge di Wolff

Nonostante lo “Spaccaossa” sia un trend estremamente pericoloso, i video con la frase “tutorial per spaccare le ossa” hanno già totalizzato 364 milioni di visualizzazioni su TikTok. La motivazione dei TikTokers per questa malsana pratica sembra avere a che fare con la Legge di Wolff, ideata dall’anatomista e chirurgo tedesco Julius Wolff nel 1800. Questa si basa sul fatto che le nostre ossa non sono strutture inanimate. Esse cambiano costantemente, poiché il tessuto osseo vecchio o danneggiato viene riassorbito e sostituito da nuovo osso. L’applicazione di una forza o di uno stress fisico, quindi, può aumentare la velocità del processo di rigenerazione e rendere le ossa più solide e spesse.