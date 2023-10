Nelle ultime ore, in Giappone è aumentato il livello di allerta per una nuova scossa di terremoto che ha colpito nella notte italiana il Paese del Sol Levante. La scossa di oggi, che si è verificata solo poche ore dopo (nemmeno un giorno completo), rispetto a quella di ieri, è stata di magnitudo 6.1 e ancora una volta ha cilpito al largo della costa.

Terremoto in Giappone: la segnalazione

Così come era successo per quello di ieri, anche il terremoto di oggi, registrato dai sismografi quando in Italia erano circa le 4 del mattino e in Giappone le 11, ha avuto epicentro in mare, a pochi chilometri di profondità. Gli esperti dell’INGV hanno segnalato che l’epicentro del nuovo sisma è stato localizzato ancora nei pressi delle isole Izu e in mare. Gli istituti di geofisica del Giappone e degli Usa spiegano che la profondità stimata dell’evento è stata di circa 15 chilometri.

Terremoto in Giappone: l’allerta

Già 24 ore fa, dopo la segnalazione del primo terremoto, le autorità giapponesi avevano messo in allerta il Paese da un possibile rischio tsunami. Oggi, l’Agenzia meteorologica Jma ha emesso un avviso di possibile onda anomala alta circa un metro e mezzo per le coste delle isole Izu.