Il presidente Joe Biden ha approvato la costruzione di un nuovo tratto del muro di confine, nel Texas meridionale. Circa 32 km saranno costruiti nella Contea di Starr, dove è stato segnalato un alto numero di attraversamenti.

Usa, Biden approva una nuova sezione del muro con il Messico

La costruzione di un muro di confine è stata una delle principali politiche di Donald Trump come presidente, nonché una delle decisioni più ferocemente osteggiate dai democratici. Nel 2020 Biden ha promesso che, se fosse stato eletto, non avrebbe costruito nemmeno un altro metro di muro. Poco dopo il suo insediamento, inoltre, la sua amministrazione ha approvato un decreto in cui si affermava che la costruzione di un muro attraverso il confine meridionale “non è una soluzione politica seria”.

Il cambio di rotta

In tre anni le cose sono cambiate. Il numero crescente di attraversamenti illegali ha reso la questione particolarmente vulnerabile per il Presidente. Quest’anno sono stati effettuati più di 245.000 passaggi, nella sola area di Rio Grande Valley, e si prevedono altri numeri record. Il segretario alla Sicurezza interna ha parlato di una “necessità acuta e immediata” di costruire la nuova sezione del muro e di impedire gli ingressi illegali. Non si è fatta attendere, la reazione dell’ex Presidente Donald Trump, che sui social si domanda se Biden “si scuserà con me e con l’America per averci messo così tanto a muoversi e aver permesso che il nostro Paese fosse inondato da 15 milioni di immigrati clandestini, provenienti da luoghi sconosciuti”

Il problema delle migrazioni

Diverse città statunitensi hanno ammesso di accusare la pressione dei flussi migratori. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha previsto che il costo per ospitare gli oltre 100.000 nuovi arrivati dall’anno scorso salirà a 12 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Questa settimana lo stesso Adams si recherà in Messico, Colombia ed Ecuador per scoraggiare i migranti a partire. “Siamo al limite della capienza” ha dichiarato martedì il primo cittadino.