News York, Trump e l'accusa di frode: in aula per difendersi

Il magnate statunitense è accusato di aver "gonfiato" per anni il valore di beni immobili e finanziari

L’ex presidente americano, Donald Trump e suoi figli Eric e Don Jr., sono accusati di aver deliberatamente sovrastimato il valore dei beni immobiliari e finanziari della sua azienda nel corso degli anni. In risposta a queste accuse, l’ex presidente ha dichiarato che si recherà in tribunale per difendere il proprio nome e la reputazione.

L’apertura del processo contro Donald Trump

Donald Trump sarà presente all’apertura del processo civile a New York, il magnate statunitense ha personalmente annunciato la sua presenza su Truth, affermando la sua intenzione di difendere la propria immagine in tribunale. Inoltre, ha criticato il procuratore generale di New York, accusandolo di corruzione, e il giudice incaricato del caso, definendolo squilibrato.

Donald Trump e i problemi causati dal processo in corso

L’ex presidente USA e i figli, Eric e Don Jr., sono stati accusati di frode il 26 settembre, falsificando informazioni finanziarie e aumentando il valore degli asset fino a 3,6 miliardi di dollari.

La richiesta di Trump di chiudere il procedimento legale è stata respinta, cercando un risarcimento di 250 milioni di dollari. Il giudice Arthur Engoron ha anche revocato alcune delle sue licenze commerciali, ostacolando i suoi affari a New York. Il processo inizia oggi alle 10 locali (16:00 italiane), come riportato da Cnn.