New York allagata per le forti pioggie: dichiarato lo stato di emergenza

Sono immagini apocalittiche, quasi da film (chi ricorda di The Day After Tomorrow?) quelle che provengono nelle ultime ore da New York: la città statunitense è attualmente interessata da forti piogge che sono state capaci di trasformare le strade in fiumi, allagando metropolitane e appartamenti.

New York interessata da piogge torrenziali: allagate strade e case, le immagini

Il sindaco della metropoli, Eric Adams, è in queste ore sotto il fuoco incrociato dei numerosi newyorkesi che lo stanno accusando di non aver dato l’allarme tramite il sistema di allerta in tempo e quindi di aver fatto sì che la città e i suoi residenti si ritrovassero impreparati all’emergenza. Eppure, a quanto pare, le previsioni del tempo parlavano chiaro.

I violenti temporali che si sono abbattuti sulla Grande Mela hanno causato enormi disagi ai cittadini, che sui social stanno raccontando ciò è avvenuto in città con centinaia di video già diventati virali. Di particolare impatto sono le immagini di alcune stazioni della metro, i cui gradini si sono trasformati in vere e proprie cascate impentuose.

New York City’s subways are flooded. pic.twitter.com/2IhuAz8jYZ — Catch Up (@CatchUpFeed) September 29, 2023

Alluvione a New York. A causa delle forti piogge a carattere alluvionale che stanno colpendo l’area di New York City è stato dichiarato lo stato d’emergenza per inondazioni. La situazione è particolarmente difficile nella zona di Brooklyn. Sono già caduti molti millimetri di… pic.twitter.com/o2c9Tz6RCq — Marco M.M. (@MMmarco0) September 29, 2023

New York City area is in state of emergency after storms poured into the tristate area, flooding streets, homes, businesses, subway stations and more. pic.twitter.com/JCqBOPZVTH — Pop Crave (@PopCrave) September 29, 2023

Dichiarato lo stato di emergenza

Gli ultimi sviluppi in città hanno costretto il governatore dello Stato Kathy Hochul a dichiarare lo stato di emergenza. In queste ore, dunque, tutti i cittadini sono invitati a non spostarsi e a rimanere in casa.

Nel frattempo, per sicurezza, un terminal dell’aeroporto di LaGuardia è stato chiuso e decine di voli nei tre scali dell’area – Newark, LaGuardia e Jfk – sono stati interessati da importanti ritardi. Le strade e gli scantinati di molti palazzi sono allagati: l’acqua, tra l’altro, ha reso difficoltose le attività di soccorso in alcune zone in modo particolare, come quella di Brooklyn.