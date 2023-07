Hudson Valley (New York), donna muore in un'inondazione: dichiarato lo stato ...

Maltempo mortale nello stato di New York. Una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’improvvisa inondazione mentre tentava di uscire di casa con il suo cane nella Hudson Valley.

L’allarme del governatore

Forti piogge e ingenti allagamenti hanno generato nelle ultime ore condizioni «pericolose per la vita» nello stato di New York. Le strade non sono più strade, ma corsi d’acqua. Alberi sradicati e case distrutte sono ciò che si vede attraversando i centri abitati. Massicci i danni subiti in numerose contee. Il governatore Kathy Hochul dichiara lo stato di emergenza nella contea di Orange (a nord-ovest di New York) e nella contea di Ontario (nella parte centrale dello Stato).

Le previsioni degli esperti

«Ci stiamo avvicinando a un punto critico di questo evento meteorologico» dichiara Hochul. Le pesanti precipitazioni hanno reso inaccessibili le strade e bloccato i cittadini all’interno delle loro auto e delle loro abitazioni. Le autostrade sono chiuse almeno in cinque contee, compresa la contea di Westchester, a nord di New York e confinante con il fiume Hudson. I meteorologi lanciano l’allarme di altre tempeste: «È probabile che le piogge eccessive causate da temporali in lento movimento continuino a provocare inondazioni fluviali» sostengono gli esperti.