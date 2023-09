Paura in volo da New York a Roma: improvviso atterraggio d'emergenza

Un volo della United Airlines in rotta per Fiumicino ha subito una rapida perdita di altitudine di 8.000 metri in soli 10 minuti

Un volo della United Airlines in viaggio verso l’aeroporto di Fiumicino ha dovuto improvvisamente cambiare rotta e ritornare all’aeroporto di Newark a causa di un serio problema legato al sistema di pressurizzazione dell’aereo. Sembrerebbe che l’aereo abbia rapidamente perso oltre 8.000 metri di altitudine in soli dieci minuti.

Volo numero 510: ritorno improvviso a Newwark

Il volo numero 510 aveva preso il via il mercoledì alle 20.37 con una lista di passeggeri che comprendeva 270 passeggeri, affiancati da un equipaggio composto da 14 membri. Tuttavia, poco dopo la mezzanotte, il volo è stato costretto a fare ritorno all’aeroporto di Newark a causa di un serio problema associato al sistema di pressurizzazione dell’aereo ma fortunatamente, secondo quanto affermato da un rappresentante della Federal Aviation Administration, l’aereo è riuscito ad atterrare in modo sicuro.

L’atterraggio in condizioni di sicurezza: nessuna anomalia

In base ai dati registrati dal servizio di monitoraggio dei voli FlightAware, il velivolo avrebbe preso il via dall’aeroporto internazionale alle 20.37, ma in modo inatteso, ha fatto ritorno in aeroporto alle 00.27, anziché dell’atterraggio previsto a Fiumicino.

Secondo quanto riportato dal New York Post, la ragione apparente di questa inusuale deviazione è stata attribuita a una presunta “possibile perdita di pressione in cabina”. Tuttavia, questa spiegazione è stata in seguito smentita da un portavoce della United Airlines.

Dopo una serie di controlli e indagini approfondite, la compagnia aerea ha affermato che il volo è effettivamente atterrato in condizioni di sicurezza e che non sono state riscontrate anomalie legate alla pressurizzazione della cabina.