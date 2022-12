Una scossa di magnitudo 5.8 si è verificata in Indonesia, nella città di Sukabumi, con oltre 300.000 abitanti, a circa 100 km di distanza dalla capitale Jakarta.

Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 5.8

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 si è verificata nella città indonesiana di Sukabumi, a circa 100 chilometri dalla capitale Jakarta. La scossa si è verificata a 22 chilometri a sud-est di Sukabumi, città con oltre 300.000 abitanti. L’ipocentro del terremoto è stato registrato ad una profondità di 104 chilometri, come riportato dall’Agenzia indonesiana per la meteorologia, la climatologia e la geofisica. Come riportato dal canale televisivo indonesiano Kompas, il terremoto è stato avvertito distintamente a Jakarta.

Nessun rischio tsunami

Le autorità indonesiane hanno subito fatto sapere che per il momento non vi è alcun rischio di tsunami, ma hanno chiesto alla popolazione di prestare attenzione, perché potrebbero esserci altre scosse di assestamento. Per il momento non si hanno notizia di eventuali danni a cose o a persone. Il mese scorso un terremoto di magnitudo 5.6 ha provocato la morte di oltre 300 persone e 7.700 feriti.