Terremoto M 6.8 in Marocco: il video dei crolli e delle persone in fuga a Mar...

Era da poco passata la mezzanotte (ora italiana), quando il Marocco è stato colpito da una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.8. I danni del sisma si sono rivelati sin da subito ingenti, con tante case della regione di Marrakech e non solo che sono state distrutte. Secondo le ultime informazioni che arrivano, il conto dei morti è arrivato a superare quota 600, mentre i feriti sono circa 300.

I video del terremoto in Marocco: le terribili immagini delle telecamere e degli smartphone

Nelle ultime ore, i social sono stati letteralmente invasi da tantissimi account che hanno postato e condiviso le immagini della terribile tragedia avvenuta in Marocco. Alcuni cittadini, seppur spaventati per quello che stavano vivendo, sono riusciti a filmare con il proprio cellulare gli attimi del dramma. Oltre a questi video, poi, stanno circolando anche delle immagini provenienti da alcune telecamere di sicurezza che erano posizionate fra le strade di Marrakech. Persone in fuga senza meta, edifici che crollano in pochi secondi: tutta la vilolenza del sisma si è scatenata in meno di un minuto e ha causato una ferita che il Paese nordafricano non potrà mai dimenticare.

Spero che tutti i miei cari stiano bene e al sicuro dopo il terremoto che ha colpito il #Marocco pochi istanti fa. pic.twitter.com/6GmotZnlwq — Patrickzaki (@patrickzaki1) September 8, 2023